Александрова вышла во второй круг турнира в Майами в парном разряде

Сегодня, 19:47
Российская теннисистка Екатерина Александрова и словачка Тереза Михаликова вышли во второй круг турнира WTA в Майами (США) в парном разряде.
В первом круге спортсменки победили японку Эри Ходзхуми и американку Алисию Паркс в трех сетах — 5:7, 6:2, 10:8.
Следующим соперником Александровой и Михаликовой станет победитель матча Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 4).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Тереза Михаликова (Россия/Словакия) — Эри Ходзуми/Алисия Паркс (Япония/США) — 5:7, 6:2, 10:8