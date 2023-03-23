Александрова вышла во второй круг турнира в Майами в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Александрова и словачка Тереза Михаликова вышли во второй круг турнира WTA в Майами (США) в парном разряде. В первом круге спортсменки победили японку Эри Ходзхуми и американку Алисию Паркс в трех сетах — 5:7, 6:2, 10:8. Следующим соперником Александровой и Михаликовой станет победитель матча Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 4). Майами (США) Турнир WTA Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Екатерина Александрова/Тереза Михаликова (Россия/Словакия) — Эри Ходзуми/Алисия Паркс (Япония/США) — 5:7, 6:2, 10:8