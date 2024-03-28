Александрова является лидером по победам над топ-5 рейтинга в 2024 году

На счету 16-й ракетки мира Екатерины Александровой наибольшее количество побед в 2024 году над игроками топ-5 рейтинга WTA, сообщает OptaAce.

В этом году российская теннисистка обыграла трех спортсменок из топ-5. В турнире WTA 1000 в Майами Александрова победила первую ракетку мира Игу Свентек (6:4, 6:2) и пятую ракетку Джессику Пегулу (3:6, 6:4, 6:4), а в турнире в Аделаиде выбила третью ракетку Елену Рыбакину (6:3, 6:3).

В полуфинале турнира в Майами Александрова сыграет с американкой Дэниэлл Коллинз.