5 ноября, 15:40

Александрова заменит Кис в матче Итогового турнира WTA с Рыбакиной

Анастасия Пилипенко

Российская теннисистка Екатерина Александрова заменит американку Мэдисон Кис в матче группового этапа Итогового турнира WTA.

Кис должна была играть с Еленой Рыбакиной из Казахстана, но не примет участия в матче из-за вируса. После поражения во втором матче от американки Аманды Анисимовой (6:4, 3:6, 2:6) она отказалась от рукопожатия, сославшись на болезнь.

В первом матче турнира Кис проиграла польской теннисистке Иге Свентек (1:6, 2:6).

Рыбакина, одержав две победы на турнире, гарантировала себе первое место в группе. Второе место и путевку в 1/2 финала разыграют Анисимова и Свентек.

Итоговый турнир WTA проходит в Эр-Рияде и завершится 8 ноября.

7

  • hаnt64

    Ну что за свинья эта Киз! Лечиться надо было с самого начала, а не мотаться по свету!

    05.11.2025

  • Иван Л.

    Желаю Кате заработать дененшку победой 2-1)

    05.11.2025

  • f0rz

    Она с вирусом как и Киз с Паолини, поэтому и отказалась

    05.11.2025

  • _Mike N_

    видать Мирра отказалась из-за парных матчей

    05.11.2025

  • fonkom

    А почему не Мирра? Она же первая запасная.

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Анисимова никогда не была российской теннисисткой. Она американка с рождения.

    05.11.2025

  • Djin Ignatov

    Вот они - бывшие беспертективные наши теннисистки !

    05.11.2025

