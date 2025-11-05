Александрова заменит Кис в матче Итогового турнира WTA с Рыбакиной

5 ноября, 15:40
Российская теннисистка Екатерина Александрова заменит американку Мэдисон Кис в матче группового этапа Итогового турнира WTA.
Кис должна была играть с Еленой Рыбакиной из Казахстана, но не примет участия в матче из-за вируса. После поражения во втором матче от американки Аманды Анисимовой (6:4, 3:6, 2:6) она отказалась от рукопожатия, сославшись на болезнь.
В первом матче турнира Кис проиграла польской теннисистке Иге Свентек (1:6, 2:6).
Рыбакина, одержав две победы на турнире, гарантировала себе первое место в группе. Второе место и путевку в 1/2 финала разыграют Анисимова и Свентек.
Итоговый турнир WTA проходит в Эр-Рияде и завершится 8 ноября.
hаnt64
Ну что за свинья эта Киз! Лечиться надо было с самого начала, а не мотаться по свету!
05.11.2025
Иван Л.
Желаю Кате заработать дененшку победой 2-1)
05.11.2025
f0rz
Она с вирусом как и Киз с Паолини, поэтому и отказалась
05.11.2025
_Mike N_
видать Мирра отказалась из-за парных матчей
05.11.2025
fonkom
А почему не Мирра? Она же первая запасная.
05.11.2025
Saiga-спринтер
Анисимова никогда не была российской теннисисткой. Она американка с рождения.
05.11.2025
Djin Ignatov
Вот они - бывшие беспертективные наши теннисистки !
05.11.2025