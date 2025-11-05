Александрова заменит Кис в матче Итогового турнира WTA с Рыбакиной

Российская теннисистка Екатерина Александрова заменит американку Мэдисон Кис в матче группового этапа Итогового турнира WTA.

Кис должна была играть с Еленой Рыбакиной из Казахстана, но не примет участия в матче из-за вируса. После поражения во втором матче от американки Аманды Анисимовой (6:4, 3:6, 2:6) она отказалась от рукопожатия, сославшись на болезнь.

В первом матче турнира Кис проиграла польской теннисистке Иге Свентек (1:6, 2:6).

Рыбакина, одержав две победы на турнире, гарантировала себе первое место в группе. Второе место и путевку в 1/2 финала разыграют Анисимова и Свентек.

Итоговый турнир WTA проходит в Эр-Рияде и завершится 8 ноября.