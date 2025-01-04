Селиваненко о победе Андреевой и Шнайдер в Брисбене: «Видно, что игра вместе доставляет им удовольствие»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) и член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном турнире в Брисбене.

«Успешно начав сезон победой в Брисбене, Мирра и Диана подтвердили потенциал и серьезность своих притязаний на возможное лидерство в парном разряде. Видно, что игра вместе доставляет им удовольствие, и они готовы составить конкуренцию сильнейшим парам в туре», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале Диана Шнайдер и Мирра Андреева одолели россиянку Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.