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Сегодня, 12:17

Алексей Селиваненко оценил результаты жеребьевки итогового турнира WTA

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о результатах жеребьевки итогового турнира WTA.

Касаткина на турнире выступит в группе «Трэйси Остин» с полькой Игой Свентек, американкой Коко Гауфф и француженкой Каролин Гарсия. В группе «Нэнси Ричи» встретятся Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари и Арина Соболенко.

«Все, кто отобрался на итоговый турнир, показали лучшие результаты в сезоне. Поэтому слабых соперников там быть не может в принципе. Для Дарьи главное — это выходить на корт с хорошим настроем и показывать свой лучший теннис. Она в состоянии победить любую из соперниц. Вопрос только в том, что кто-то из них играет более стабильно, кто-то — менее стабильно», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе. В прошлом году победительницей стала Гарбинье Мугуруса из Испании.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10386860-vice-prezident-ftr-ocenil-rezultaty-zherebevki-kasatkinoj-na-itogovom-turnire-wta.html
Теннис
Дарья Касаткина
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