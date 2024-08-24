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Сегодня, 12:45

Селиваненко: «Мирра Андреева сразу начинает играть ярко»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о большом количестве талантливых российских теннисисток.

— В первой десятке из наших девушек сейчас нет никого, во второй — Касаткина, Калинская, Самсонова и Шнайдер, в третьей — Андреева и Павлюченкова, в четвертой — Александрова и Потапова, в пятой — Кудерметова и только что сменившая российское на армянское гражданство Аванесян. Десять человек в топ-50. Есть ли объяснение тому, что в последние годы появилась россыпь талантливых российских теннисисток?

— У каждой из них — своя история, свой путь. Любой большой спортсмен — уникальный человек. А то количество игроков, которое в России оказалось на достаточно высоком уровне, мне кажется, говорит о том, что на определенном этапе теннис как вид спорта в стране вышел на ту орбиту, которая притягивает к себе людей и дает им возможность раскрыться. Есть примеры, есть желание, есть свой путь становления и привлечения ресурсов, который находит каждый. Кто-то, как Мирра Андреева, сразу начинает играть ярко, кому-то нужна гораздо более длинная дорога.

— Можно ли обобщить, что все они пошли в теннис в то время, когда блистала Мария Шарапова, которая стала для них идолом?

— Когда видишь такой пример — это играет большую роль. Многие сначала хотели быть Анной Курниковой, потом — Шараповой. При этом для кого-то примером могли быть и другие теннисистки, будь то Жюстин Энен, Серена Уильямс или кто-то еще. Каждому нравится свое, кто-то вообще выделяет не чемпионов, а тех, кто был на вторых-третьих ролях. Я в принципе не сторонник каких-либо обобщений.

— От кого из россиянок, помимо уже заблиставших Андреевой и Шнайдер, ждете самого мощного прорыва в ближайшее время?

— От любой. Просто есть те, кто на слуху. Если говорить о тех, кто лидировал еще по юниорам, то это Мирра и Алина Корнеева. Но это совершенно не значит, что через год мы не будем восхищаться человеком, о котором сегодня говорят гораздо меньше, и пример Шнайдер — тому доказательство. Об успешности карьеры можно говорить только в ее конечной точке.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «Андреева и Шнайдер доказали: в теннисе нет пути, который работает для всех». Интервью Селиваненко
Теннис
Алексей Селиваненко
Мирра Андреева
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