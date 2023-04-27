Селиваненко — о победе Андреевой: «Это только начало ее пути»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу россиянки Мирры Андреевой над 14-й ракеткой мира Беатрис Хаддад Майей во втором круге турнира WTA в Мадриде (7:6 (8:6), 6:3).

«В таком возрасте в этом турнире мало кто показывал такие же результаты. Мирра сейчас в отличной форме, видно, что она поймала свою игру. Но надо понимать, что это только начало ее пути, которое, надеюсь станет длинной и успешной карьерой», — сказал Селиваненко «СЭ».

В третьем круге турнира 15-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Магда Линетт (Польша, 17).