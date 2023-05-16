Селиваненко: «Такое впечатление, что Касаткина эмоционально просела»

16 мая, 09:03
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной от Елены Остапенко в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.
«После отлично сыгранного второго сета Даша такое впечатление, что эмоционально просела. Подобные качели не редкость в теннисе, все в них время от времени попадают», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».
Касаткина проиграла Остапенко из Латвии в 1/8 финала со счетом 4:6, 6:4, 0:6.
В четвертьфинале турнира в Риме Остапенко сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Каролина Мухова (Чехия).