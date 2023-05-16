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16 мая, 09:03

Селиваненко: «Такое впечатление, что Касаткина эмоционально просела»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной от Елены Остапенко в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.

«После отлично сыгранного второго сета Даша такое впечатление, что эмоционально просела. Подобные качели не редкость в теннисе, все в них время от времени попадают», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Касаткина проиграла Остапенко из Латвии в 1/8 финала со счетом 4:6, 6:4, 0:6.

В четвертьфинале турнира в Риме Остапенко сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Каролина Мухова (Чехия).

Источник: РБ Спорт
Теннис
Дарья Касаткина
Елена Остапенко
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