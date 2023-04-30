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Сегодня, 15:35

Селиваненко — о перспективах Касаткиной на «Мастерсе» в Мадриде: «Может выигрывать любые турниры»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал корреспонденту «СЭ» выход Дарьи Касаткиной в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

В третьем круге российская теннисистка победила украинку Лесю Цуренко со счетом 6:4, 6:2.

«Дарья потенциально может выигрывать любые турниры, важно чтобы совпали все элементы, необходимые для победы. В принципе Даше должен быть удобен грунт, который позволяет использовать все сильные стороны ее игрового стиля», — сказал Селиваненко «СЭ».

За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия).

Теннис
Дарья Касаткина
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