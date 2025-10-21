Чараева вылетела в первом круге турнира в Токио

21 октября, 08:16
Российская теннисистка Алина Чараева уступила румынке Жаклин Кристиан в первом круге турнира в Токио — 2:6, 3:6.
Матч продлился 1 час 35 минут.
Чараева 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету ее соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем круге турнира в столице Японии 27-летняя румынка сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Жаклин Кристьян (Румыния) — Алина Чараева (Россия, Q) — 6:2, 6:3
a.babian2010
Комментарии к игре Шнайдер СЭ заблокировал.Наверно из этических соображений.Опять терпимость к руссофобии.
21.10.2025
ILYA
Она прошла на снятии Срамковой, повезло
21.10.2025
ILYA
Очень волнует)
21.10.2025
shurikfromkaragay
Потому что она ничего еще не показала на взрослом уровне. Пока только перспектива и надежда. Я отписался в новости про нее.
21.10.2025
Alexander Vlasov
Странно, что никого не волнует игра Алины Корнеевой?!
21.10.2025
nikola mozaev
Чараева прошла квалификацию на турнирре в Токио, для нее это уже успех. Нужно прибавлять в игре в следующем году. А первой из наших в Токио сегодня сыграла Диана Шнайдер, которая разгромила Ястремску.
21.10.2025