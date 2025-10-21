Чараева вылетела в первом круге турнира в Токио

Российская теннисистка Алина Чараева уступила румынке Жаклин Кристиан в первом круге турнира в Токио — 2:6, 3:6.

Матч продлился 1 час 35 минут.

Чараева 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету ее соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем круге турнира в столице Японии 27-летняя румынка сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жаклин Кристьян (Румыния) — Алина Чараева (Россия, Q) — 6:2, 6:3