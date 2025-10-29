Корнеева вышла в четвертьфинал парного турнира в Цзюцзяне

29 октября, 11:37
Российская теннисистка Алина Корнеева и чешка Доминика Салкова обыграли дуэт Сюй Ифань и Ян Чжаосюань из Китая в четвертьфинале турнира в Цзюцзяне в парном разряде — 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 10:5.
Игра продолжалась 2 часа.
В полуфинале Корнеева и Салкова сыграет с победительницами пары Куинн Глисон/Елена Приданкина (США/Россия, 3) — Ши Хань/Яо Синьсинь (Китай, WC).
Цзюцзян (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 275 094 доллара
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Алина Корнеева/Доминика Салкова (Россия/Чехия) — Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, 1) — 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 10:5