Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:00

Корнеева — о Свентек: «Как человек Ига мне не очень импонирует»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Победительница двух турниров «Большого шлема» среди юниоров Алина Корнеева высказалась о второй ракетке мира Иге Свентек. Польская теннисистка стала самой популярной спортсменкой мира в поисковиках.

«Ига хорошо играет в теннис, потрясающе видит корт, здорово передвигается. Безусловно, она заслуживает высоких просмотров, но я за ней не слежу. Почему? Как человек она мне не очень импонирует», — отметила Корнеева в интервью «СЭ».

Ранее Свентек призывала СМИ и организаторов турниров WTA задавать теннисистам политические вопросы по поводу событий на Украине.

Алина Корнеева. «Люблю смотреть старые матчи Шараповой». Алина Корнеева — о теннисных ритуалах

Теннис
Алина Корнеева
Ига Свентек
2
Читайте также
Красная дорожка «Золотого мяча»: Хвича показал жену, а подруга Лаутаро заинтриговала платьем
Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
В Турции указали на предупреждения России о риске начала нового конфликта в Евразии
Politico рассказала о мольбах Украины к США увеличить поддержку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина обыграла Саккари в матче Итогового турнира WTA

Соболенко — о матче с Пегулой: «Она показала отличный теннис»