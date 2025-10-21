Корнеева проиграла Путинцевой в первом круге турнира в Гуанчжоу

21 октября, 10:01
Российская теннисистка Алина Корнеева уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в первом круге турнира в Гуанчжоу — 6:7 (2:7), 6:4, 4:6.
Матч продлился 2 часа 28 минут.
18-летняя Корнеева 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем круге 30-летняя Путинцева сыграет с немкой Эллой Зайдель.
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Guangzhou Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — Алина Корнеева (Россия, Q) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:4
f0rz
У Соболенко габариты больше, а двигается она шустрее. Как и Мирра кстати, которая по антропометрии уже на одном уровне с Алиной. Манда кстати тоже неплохо бегает
21.10.2025
hаnt64
Жаль, что проиграла злобному лилипуту. Может Путинцева использовала свое секретное оружие: русский мат?
21.10.2025
shurikfromkaragay
180 - не сказать чтоб габариты. Строение не как у Серены, так что двигаться должна легко. Винус при 185 нормально двигалась.
21.10.2025
ILYA
Не стоит, конец сезона , время набивать шишки
21.10.2025
ILYA
Ну третий матч на турнире, у Путинцевой первый. Что медленная это да, но у неё габариты) нужна игра как у Аманды
21.10.2025
ILYA
Проспала а первый сет и отдала матч, все просто . Путинцева может и 4 сета мяч в корт направлять она бегун тащилка. Вспомнился матч Мирры против Касаткиной в Нимбо , там тоже самое проспаный первый сет стоил титула
21.10.2025
Иван Л.
Рыдаю
21.10.2025
shurikfromkaragay
Одно могу сказать про игру Корнеевой - стабильности нет. Можно сказать - сама себе проиграла. Движения мало, из-за этого приходится играть из полуприседа и отсюда ошибки. Также многовато ошибок с форхенда, особенно в конце (усталость?). Короче тенироваться и еще раз тренироваться. Перспектива есть. Шибко торомознула ее травма руки.
21.10.2025