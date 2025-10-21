Корнеева проиграла Путинцевой в первом круге турнира в Гуанчжоу

Российская теннисистка Алина Корнеева уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в первом круге турнира в Гуанчжоу — 6:7 (2:7), 6:4, 4:6. Матч продлился 2 часа 28 минут. 18-летняя Корнеева 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. В следующем круге 30-летняя Путинцева сыграет с немкой Эллой Зайдель. Гуанчжоу (Китай) Турнир WTA Guangzhou Open Призовой фонд 275 094 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — Алина Корнеева (Россия, Q) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:4

f0rz У Соболенко габариты больше, а двигается она шустрее. Как и Мирра кстати, которая по антропометрии уже на одном уровне с Алиной. Манда кстати тоже неплохо бегает 21.10.2025

hаnt64 Жаль, что проиграла злобному лилипуту. Может Путинцева использовала свое секретное оружие: русский мат? 21.10.2025

shurikfromkaragay 180 - не сказать чтоб габариты. Строение не как у Серены, так что двигаться должна легко. Винус при 185 нормально двигалась. 21.10.2025

ILYA Не стоит, конец сезона , время набивать шишки 21.10.2025

ILYA Ну третий матч на турнире, у Путинцевой первый. Что медленная это да, но у неё габариты) нужна игра как у Аманды 21.10.2025

ILYA Проспала а первый сет и отдала матч, все просто . Путинцева может и 4 сета мяч в корт направлять она бегун тащилка. Вспомнился матч Мирры против Касаткиной в Нимбо , там тоже самое проспаный первый сет стоил титула 21.10.2025

Иван Л. Рыдаю 21.10.2025