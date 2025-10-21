Видео
21 октября, 10:01

Корнеева проиграла Путинцевой в первом круге турнира в Гуанчжоу

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Алина Корнеева уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в первом круге турнира в Гуанчжоу — 6:7 (2:7), 6:4, 4:6.

Матч продлился 2 часа 28 минут.

18-летняя Корнеева 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге 30-летняя Путинцева сыграет с немкой Эллой Зайдель.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — Алина Корнеева (Россия, Q) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:4

8

  • f0rz

    У Соболенко габариты больше, а двигается она шустрее. Как и Мирра кстати, которая по антропометрии уже на одном уровне с Алиной. Манда кстати тоже неплохо бегает

    21.10.2025

  • hаnt64

    Жаль, что проиграла злобному лилипуту. Может Путинцева использовала свое секретное оружие: русский мат?

    21.10.2025

  • shurikfromkaragay

    180 - не сказать чтоб габариты. Строение не как у Серены, так что двигаться должна легко. Винус при 185 нормально двигалась.

    21.10.2025

  • ILYA

    Не стоит, конец сезона , время набивать шишки

    21.10.2025

  • ILYA

    Ну третий матч на турнире, у Путинцевой первый. Что медленная это да, но у неё габариты) нужна игра как у Аманды

    21.10.2025

  • ILYA

    Проспала а первый сет и отдала матч, все просто . Путинцева может и 4 сета мяч в корт направлять она бегун тащилка. Вспомнился матч Мирры против Касаткиной в Нимбо , там тоже самое проспаный первый сет стоил титула

    21.10.2025

  • Иван Л.

    Рыдаю

    21.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Одно могу сказать про игру Корнеевой - стабильности нет. Можно сказать - сама себе проиграла. Движения мало, из-за этого приходится играть из полуприседа и отсюда ошибки. Также многовато ошибок с форхенда, особенно в конце (усталость?). Короче тенироваться и еще раз тренироваться. Перспектива есть. Шибко торомознула ее травма руки.

    21.10.2025

    Теннис
    Алина Корнеева
    Юлия Путинцева
