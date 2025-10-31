Видео
WTA. Новости
31 октября, 14:07

Блинкова вышла в полуфинал турнира в Цзюцзяне

Сергей Ярошенко
Анна Блинкова.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла американку Алисию Паркс в четвертьфинале турнира в Цзюцзяне — 7:5, 7:5.

Матч продлился 2 часа.

Блинкова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Паркс 2 эйса, 14 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В полуфинале турнира 27-летняя Блинкова сыграет с чешкой Доминикой Салковой.

Цзюцзян (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анна Блинкова (Россия) — Алисия Паркс (США, 3) — 7:5, 7:5

3

  • Николай Шибаев

    Ну и Анна,пилит и пилит к финалу!

    31.10.2025

  • За спорт!

    Вот блин молодец!

    31.10.2025

  • hant64

    Анна в огне)). Салкова тоже по силам, удачи.

    31.10.2025

    Теннис
    Анна Блинкова
