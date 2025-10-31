Блинкова вышла в полуфинал турнира в Цзюцзяне

31 октября, 14:07
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла американку Алисию Паркс в четвертьфинале турнира в Цзюцзяне — 7:5, 7:5.
Матч продлился 2 часа.
Блинкова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Паркс 2 эйса, 14 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
В полуфинале турнира 27-летняя Блинкова сыграет с чешкой Доминикой Салковой.
Цзюцзян (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анна Блинкова (Россия) — Алисия Паркс (США, 3) — 7:5, 7:5
Николай Шибаев
Ну и Анна,пилит и пилит к финалу!
31.10.2025
За спорт!
Вот блин молодец!
31.10.2025
hant64
Анна в огне)). Салкова тоже по силам, удачи.
31.10.2025