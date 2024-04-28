Ализе Корне завершит карьеру после «Ролан Гаррос»

Французская теннисистка Ализе Корне сообщила, что завершит карьеру после «Ролан Гаррос».

«Ровно через месяц я выложусь на все 100 процентов на «Ролан Гаррос» и сразу завершу карьеру. Странно произносить эти слова вслух. Я давно об этом думала, но объявить официально — совсем другое дело. Сейчас подходящий момент, и все к этому шло более двух лет. В последние месяцы я поняла, что время пришло», — приводит слова Корне Canal+.

34-летняя Корне — победительница 9 турниров WTA (6 — в одиночном разряде) и обладательница Кубка Хопмана в составе сборной Франции. На юниорском уровне она становилась победительницей одного юниорского турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции-2007).