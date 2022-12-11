Алькарас заявил, что хочет быть похожим на польскую теннисистку Игу Свентек

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что будет стремиться достичь таких же успехов, как первая ракетка мира Ига Свентек.

«Я вижу, что у нее сложился невероятно хороший год, думаю, она побила рекорд по самой продолжительной серии побед в этом столетии. Это потрясающе. Я хочу быть похожим на нее, чтобы оставаться номером один. Но думаю, это почти невозможно. Скорее всего, я потеряю лидерство, но главная задача — оставаться на первой строчке рейтинга столько, сколько это возможно», — приводит Ubi Tennis слова Алькараса.

В сезоне-2022 Свентек завоевала восемь титулов, включая победы на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США. Всего на ее счету в этом году 67 побед и 9 поражений.

19-летний испанец завершил сезон-2022 в статусе первой ракетки мира. В этом году он стал победителем пяти турниров, в том числе Открытого чемпионата США.