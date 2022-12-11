Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

11 декабря, 16:04

Алькарас заявил, что хочет быть похожим на польскую теннисистку Игу Свентек

Алина Савинова
Telegram Дзен

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что будет стремиться достичь таких же успехов, как первая ракетка мира Ига Свентек.

«Я вижу, что у нее сложился невероятно хороший год, думаю, она побила рекорд по самой продолжительной серии побед в этом столетии. Это потрясающе. Я хочу быть похожим на нее, чтобы оставаться номером один. Но думаю, это почти невозможно. Скорее всего, я потеряю лидерство, но главная задача — оставаться на первой строчке рейтинга столько, сколько это возможно», — приводит Ubi Tennis слова Алькараса.

В сезоне-2022 Свентек завоевала восемь титулов, включая победы на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США. Всего на ее счету в этом году 67 побед и 9 поражений.

19-летний испанец завершил сезон-2022 в статусе первой ракетки мира. В этом году он стал победителем пяти турниров, в том числе Открытого чемпионата США.

Источник: https://www.ubitennis.net/2022/12/i-wish-to-be-like-her-carlos-alcaraz-hails-womens-no-1-swiatek/
Теннис
Ига Свентек
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Свентек: «Этот сезон показал, что я умею справляться с большим давлением и серьезными проблемами»

Свентек признана «Игроком 2022 года» по версии WTA