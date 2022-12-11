Алькарас заявил, что хочет быть похожим на польскую теннисистку Игу Свентек

11 декабря, 16:04
Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что будет стремиться достичь таких же успехов, как первая ракетка мира Ига Свентек.
«Я вижу, что у нее сложился невероятно хороший год, думаю, она побила рекорд по самой продолжительной серии побед в этом столетии. Это потрясающе. Я хочу быть похожим на нее, чтобы оставаться номером один. Но думаю, это почти невозможно. Скорее всего, я потеряю лидерство, но главная задача — оставаться на первой строчке рейтинга столько, сколько это возможно», — приводит Ubi Tennis слова Алькараса.
В сезоне-2022 Свентек завоевала восемь титулов, включая победы на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США. Всего на ее счету в этом году 67 побед и 9 поражений.
19-летний испанец завершил сезон-2022 в статусе первой ракетки мира. В этом году он стал победителем пяти турниров, в том числе Открытого чемпионата США.