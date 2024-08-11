Соболенко проиграла Анисимовой в четвертьфинале турнира в Торонто

Сегодня, 00:45
Белоруска Арина Соболенко проиграла американке Аманде Анисимовой в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Торонто — 4:6, 2:6.
Матч длился 1 час 27 минут.
Анисимова вышла в полуфинал и сыграет с соотечественницей Эммой Наварро, которая победила Тэйлор Таунсенд (США) — 6:3, 7:6 (7:5).
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Аманда Анисимова (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:4, 6:2
Эмма Наварро (США, 8) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:3, 7:6 (7:5)