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Сегодня, 00:45

Соболенко проиграла Анисимовой в четвертьфинале турнира в Торонто

Руслан Минаев
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Белоруска Арина Соболенко проиграла американке Аманде Анисимовой в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Торонто — 4:6, 2:6.

Матч длился 1 час 27 минут.

Анисимова вышла в полуфинал и сыграет с соотечественницей Эммой Наварро, которая победила Тэйлор Таунсенд (США) — 6:3, 7:6 (7:5).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аманда Анисимова (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:4, 6:2

Эмма Наварро (США, 8) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:3, 7:6 (7:5)

Теннис
Арина Соболенко
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