Рыбакина стартовала с победы над Анисимовой на Итоговом турнире WTA

1 ноября, 20:43
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила американку Аманду Анисимову в матче первого тура групповой стадии Итогового турнира WTA — 6:3, 6:1.
Матч длился 58 минут. Рыбакина сделала 7 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. У Анисимовой 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 нереализованный брейк-пойнт.
Во втором туре Рыбакина сыграет с Игой Свентек, а Анисимова — с Мэдисон Киз.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Серены Уильямс
Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Аманда Анисимова (США, 4) — 6:3, 6:1
Черемисин57
Браво, Рыбакина! Если у неё идёт первая подача, то ей равных нет!! Пусть она не пропадает и тогда мы посмотрим финал- Соболенко-Рыбакина!!! Боже, помоги обеим теннисисткам сыграть в финале этого турнира!
02.11.2025
hant64
Есть любовь с первого взгляда. Но есть и нелюбовь с первого взгляда. Сложно объяснить, но не нравится мне Анисимова.
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Там медведи...
01.11.2025
Sam17
А чем Анисимова так противна? Скромная девушка, матом не ругается, ракетки не ломает. Играет неплохо - в этом году есть победы и над первой и над второй ракетками. В этой паре я тоже был за Рыбакину. Но никак не потому, что она всего лишь менее противна, чем её соперница.
01.11.2025
Братчанин
за какие такие заслуги этот хмырь шепелявый ордена получал?
01.11.2025
f0rz
Бюрократы там не виноваты
01.11.2025
ёzhic8
почти
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Кабаева?!
01.11.2025
Djin Ignatov
По моему Тарпищев признал ее не перспективной и она вынуждена была уехать в КАзахстан ! У Тарпищева всегда был нюх ! Не зря он был уже президентом тенниса еще при Борисе Ельцине !! Путин тоже вручил ему уже 3 ордена За заслуги перед Отечеством ! Лена ты просто молодец !!
01.11.2025
ёzhic8
Еслиб не японские бюрократы на её месте была бы вы знаете кто
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Всё возможно в этом мире...
01.11.2025
Saiga-спринтер
Москвичка казахстанская влегкую накрячила российскую американку. Давай Лена, так и всех остальных крячь, кто подвернется под первую подачу!
01.11.2025
Алехандрохорс
Блестяще, Елена. Дай там всем про...ться!
01.11.2025
f0rz
Бл, Арина... ну почему ты проиграла финал АО, сейчас бы кролика здесь не было...
01.11.2025
f0rz
Здесь мы с тобой солидарны) в отношении манды, имеется ввиду.
01.11.2025
f0rz
Приберёт. Но может быть кролик снимется...
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Похоже, Рыбка оооооооооооооооочень хотела показать свой лучший теннис в конце сезона. Форма - налицо. Удачи)))
01.11.2025
hant64
Браво, Елена!! Сам не верю, что такое пишу в адрес "глубоко мною уважаемой" Рыбакиной. Но Манда Анисимова во сто крат противнее.
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Так же, как Ига. Убедительно. Аманда на корт не вышла. Если Лена Киз приберет к рукам, то - полуфинал.
01.11.2025