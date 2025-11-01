Видео
1 ноября, 20:43

Рыбакина стартовала с победы над Анисимовой на Итоговом турнире WTA

Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила американку Аманду Анисимову в матче первого тура групповой стадии Итогового турнира WTA — 6:3, 6:1.

Матч длился 58 минут. Рыбакина сделала 7 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. У Анисимовой 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 нереализованный брейк-пойнт.

Во втором туре Рыбакина сыграет с Игой Свентек, а Анисимова — с Мэдисон Киз.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Серены Уильямс

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Аманда Анисимова (США, 4) — 6:3, 6:1

19

  • Черемисин57

    Браво, Рыбакина! Если у неё идёт первая подача, то ей равных нет!! Пусть она не пропадает и тогда мы посмотрим финал- Соболенко-Рыбакина!!! Боже, помоги обеим теннисисткам сыграть в финале этого турнира!

    02.11.2025

  • hant64

    Есть любовь с первого взгляда. Но есть и нелюбовь с первого взгляда. Сложно объяснить, но не нравится мне Анисимова.

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Там медведи...

    01.11.2025

  • Sam17

    А чем Анисимова так противна? Скромная девушка, матом не ругается, ракетки не ломает. Играет неплохо - в этом году есть победы и над первой и над второй ракетками. В этой паре я тоже был за Рыбакину. Но никак не потому, что она всего лишь менее противна, чем её соперница.

    01.11.2025

  • Братчанин

    за какие такие заслуги этот хмырь шепелявый ордена получал?

    01.11.2025

  • f0rz

    Бюрократы там не виноваты

    01.11.2025

  • ёzhic8

    почти

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Кабаева?!

    01.11.2025

  • Djin Ignatov

    По моему Тарпищев признал ее не перспективной и она вынуждена была уехать в КАзахстан ! У Тарпищева всегда был нюх ! Не зря он был уже президентом тенниса еще при Борисе Ельцине !! Путин тоже вручил ему уже 3 ордена За заслуги перед Отечеством ! Лена ты просто молодец !!

    01.11.2025

  • ёzhic8

    Еслиб не японские бюрократы на её месте была бы вы знаете кто

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Всё возможно в этом мире...

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Москвичка казахстанская влегкую накрячила российскую американку. Давай Лена, так и всех остальных крячь, кто подвернется под первую подачу!

    01.11.2025

  • Алехандрохорс

    Блестяще, Елена. Дай там всем про...ться!

    01.11.2025

  • f0rz

    Бл, Арина... ну почему ты проиграла финал АО, сейчас бы кролика здесь не было...

    01.11.2025

  • f0rz

    Здесь мы с тобой солидарны) в отношении манды, имеется ввиду.

    01.11.2025

  • f0rz

    Приберёт. Но может быть кролик снимется...

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Похоже, Рыбка оооооооооооооооочень хотела показать свой лучший теннис в конце сезона. Форма - налицо. Удачи)))

    01.11.2025

  • hant64

    Браво, Елена!! Сам не верю, что такое пишу в адрес "глубоко мною уважаемой" Рыбакиной. Но Манда Анисимова во сто крат противнее.

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Так же, как Ига. Убедительно. Аманда на корт не вышла. Если Лена Киз приберет к рукам, то - полуфинал.

    01.11.2025

    Теннис
    Аманда Анисимова
    Елена Рыбакина
