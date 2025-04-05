Анисимова обыграла Наварро и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

5 апреля, 03:16
Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла соотечественницу Эмму Наварро в четвертьфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне.
Матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:1). Девушки провели на корте 2 часа.
16-я ракетка мира Анисимова 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету 11-й ракетки мира Наварро 2 эйса, 4 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Анисимова в полуфинале сыграет с американкой Софией Кенин.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Аманда Анисимова (США, 8) — Эмма Наварро (США, 4) — 7:5, 7:6 (7:1)