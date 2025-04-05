Анисимова обыграла Наварро и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла соотечественницу Эмму Наварро в четвертьфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне.

Матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:1). Девушки провели на корте 2 часа.

16-я ракетка мира Анисимова 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету 11-й ракетки мира Наварро 2 эйса, 4 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Анисимова в полуфинале сыграет с американкой Софией Кенин.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аманда Анисимова (США, 8) — Эмма Наварро (США, 4) — 7:5, 7:6 (7:1)