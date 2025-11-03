Видео
WTA. Новости
3 ноября, 21:00

Киз проиграла Анисимовой и лишилась шансов на выход в плей-офф Итогового турнира WTA

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мэдисон Киз.
Фото Reuters

Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла Мэдисон Киз в матче 2-го тура групповой стадии Итогового турнира WTA — 4:6, 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 45 минут.

Анисимова одержала первую победу и делит с Игой Свентек второе место в группе B. Киз потерпела второе поражение и лишилась шансов на выход в полуфинал турнира.

В заключительном туре Анисимова сыграет со Свентек в матче за выход из группы. Киз встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая досрочно вышла в полуфинал.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Серены Уильямс

Аманда Анисимова (США, 4) - Мэдисон Киз (США, 7) - 4:6, 6:3, 6:2.

5

  • Оскара Тому Харди

    Потому что всё зависит от игры со Свентек. Выиграет-сразу станет "нашей ".." бывшей россиянкой" " "американкой с русским корнями" и т.д Прооиграет-останется жалкой "американкой"..подождём..

    04.11.2025

  • Из Алматы

    Аманда сначала играла весьма неуверенно, лишь постепенно более-менее нащупав свою игру. Но и этого хватило против Киз, которая пока в форме лишь примерно на 60-70% от своего пика на АО-24.

    04.11.2025

  • alehan.227471

    Сегодня русские девушки с нерашинскими паспортами прям молодцы!:joy:

    03.11.2025

  • Djin Ignatov

    А вот про Аманту мы уже не говорим что она была наша ! Как это сразу стали делать про Рыбакину !!

    03.11.2025

  • Иван Л.

    Финал за полуфинал будет Швентек с Амандой)

    03.11.2025

    Теннис
    Аманда Анисимова
    Мэдисон Кис
