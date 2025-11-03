Киз проиграла Анисимовой и лишилась шансов на выход в плей-офф Итогового турнира WTA

Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла Мэдисон Киз в матче 2-го тура групповой стадии Итогового турнира WTA — 4:6, 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 45 минут.

Анисимова одержала первую победу и делит с Игой Свентек второе место в группе B. Киз потерпела второе поражение и лишилась шансов на выход в полуфинал турнира.

В заключительном туре Анисимова сыграет со Свентек в матче за выход из группы. Киз встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая досрочно вышла в полуфинал.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Серены Уильямс

Аманда Анисимова (США, 4) - Мэдисон Киз (США, 7) - 4:6, 6:3, 6:2.