Киз проиграла Анисимовой и лишилась шансов на выход в плей-офф Итогового турнира WTA

3 ноября, 21:00
Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла Мэдисон Киз в матче 2-го тура групповой стадии Итогового турнира WTA — 4:6, 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 45 минут.
Анисимова одержала первую победу и делит с Игой Свентек второе место в группе B. Киз потерпела второе поражение и лишилась шансов на выход в полуфинал турнира.
В заключительном туре Анисимова сыграет со Свентек в матче за выход из группы. Киз встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая досрочно вышла в полуфинал.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Серены Уильямс
Аманда Анисимова (США, 4) - Мэдисон Киз (США, 7) - 4:6, 6:3, 6:2.
Оскара Тому Харди
Потому что всё зависит от игры со Свентек. Выиграет-сразу станет "нашей ".." бывшей россиянкой" " "американкой с русским корнями" и т.д Прооиграет-останется жалкой "американкой"..подождём..
04.11.2025
Из Алматы
Аманда сначала играла весьма неуверенно, лишь постепенно более-менее нащупав свою игру. Но и этого хватило против Киз, которая пока в форме лишь примерно на 60-70% от своего пика на АО-24.
04.11.2025
alehan.227471
Сегодня русские девушки с нерашинскими паспортами прям молодцы!:joy:
03.11.2025
Djin Ignatov
А вот про Аманту мы уже не говорим что она была наша ! Как это сразу стали делать про Рыбакину !!
03.11.2025
Иван Л.
Финал за полуфинал будет Швентек с Амандой)
03.11.2025