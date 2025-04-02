Кудерметова проиграла Анисимовой во втором круге турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла американке Аманде Анисимовой во втором круге турнира в Чарльстоне — 2:6, 2:6.

Матч длился 1 час 7 минут. 27-летняя россиянка 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Следующая соперница Анисимовой определится в матче Чжан Шуай (Китай) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Хэйли Баптист (США) — Оливия Гадеки (Австралия) — 6:2, 6:4

Чжан Шуай (Китай, Q) — Лючия Бронцетти (Италия) — 7:5, 5:7, 6:4

Второй круг

Аманда Анисимова (США, 8) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2

Дэниэлл Коллинз (США, 7) — Робин Монтгомери (США) — 6:3, 6:1

Мэдисон Киз (США, 2) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:3, 7:6 (7:4)