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5 мая, 23:26

Американка Анисимова решила сделать перерыв в карьере из-за психического здоровья

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американская теннисистка Аманда Анисимова решила сделать небольшой перерыв в карьере из-за проблем с психическим здоровьем.

«Привет, ребята. Решила сделать пост, объясняющий, что происходит и какие у меня планы. С лета 2022 года я реально борюсь со своим психическим здоровьем и выгоранием. Находиться на теннисных турнирах стало невыносимо. На данный момент мой приоритет — психическое состояние и небольшой перерыв. Я старалась, как могла, чтобы преодолеть это. Буду скучать по выступлениям на турнирах. Ценю вашу постоянную поддержку», — написала Анисимова в соцсетях.

21-летняя Анисимова — победительница двух турниров WTA. В 2019 году она стала чемпионкой в Боготе, а в 2022-м — в Мельбурне.

Теннис
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