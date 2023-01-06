Гауфф и Ковинич вышли в полуфинал турнира WTA в Окленде

Американка Кори Гауфф обыграла китаянку Чжу Линь в четвертьфинале турнира WTA в Окленде (Новая Зеландия) — 6:3, 6:2. В полуфинале финалистка Уимблдона-2022 сыграет черногоркой Данкой Ковинич, которая обыграла словачку Викторию Кузьмову — 6:3, 6:2. Окленд (Новая Зеландия) Турнир WTA ASB Classic Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Кори Гауфф (США, 1) — Чжу Линь (Китай) — 6:3, 6:2 Данка Ковинич (Черногория, 7) — Виктория Кузьмова (Словакия, Q) — 6:3, 6:2