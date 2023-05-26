Американка Сантамария в паре с россиянкой Сизиковой выиграли турнир WTA в Рабате

Американка Сабрина Сантамария в паре с россиянкой Яной Сизиковой обыграли белоруску Лидию Морозову и бразильянку Ингрид Гамарра Мартинс в парном разряде финального матча турнира WTA в Рабате — 3:6, 6:1, 10:8. Таким образом, Сантамария и Сизикова стали победительницами турнира. Рабат (Марокко) Турнир WTA Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, грунт Парный разряд Финал Сабрина Сантамария/Яна Сизикова (США/Россия) — Лидия Морозова/Ингрид Гамарра Мартинс (Белоруссия/Бразилия) — 3:6, 6:1, 10:8