Американская теннисистка Дэвис завершила карьеру

Американская теннисистка Лорен Дэвис приняла решение завершить карьеру.

32-летняя спортсменка последний раз выходила на корт в августе — она выступила в квалификации Открытого чемпионата США, где проиграла в первом круге.

«Я посвятила теннису последние 20 лет своей жизни, и после US Open поняла, что пришло время попрощаться. В 16 лет я уехала из дома и оставила все, чтобы погнаться за мечтой. Я никогда не была самой высокой или самой талантливой, но я знала, чего хочу, и была полна решимости этого добиться. При росте в 157 сантиметров я была одной из самых низких в туре, но видела в этом возможность стать исключением — и, возможно, вдохновить других. Надеюсь, мне это удалось. Спасибо всем, кто был частью моего пути», — написала Дэвис в своих соцсетях.

Американка дебютировала в основных соревнованиях WTA-тура в 2011 году. За карьеру Дэвис завоевала два титула в одиночном разряде. В 2017-м она выиграла турнир в Окленде, а в 2023-м стала победительницей соревнований в Хобарте.