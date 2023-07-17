Американская теннисистка Дорсил дисквалифицирована на четыре года за допинг

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало американку Сидни Дорсил на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает ITIA, 20-летняя спортсменка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат, в ноябре 2022 года на турнире в Перу. В пробе А были обнаружены болденон и его метаболиты. Дорсил дисквалифицирована до 12 января 2027 года.

Девушка занимает 1925-е место в рейтинге ITF. Ее высшим достижением в рейтинге WTA является 1225-е место.