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2 апреля, 19:45

Винус Уильямс — о возвращении в тур: «У меня впервые в жизни нет плана»

Алина Савинова
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Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс призналась, что не знает, когда вернется в WTA тур.

В последний раз американка выходила на корт в марте 2024 года. Она выступила на турнире в Майами, где в первом круге проиграла россиянке Диане Шнайдер (3:6, 3:6).

«Впервые в жизни у меня нет плана... Я люблю играть, делаю это каждый день. Если я почувствую, что готова, то вернусь в тур», — приводит Tennis Up to Date слова спортсменки.

44-летняя Уильямс является семикратной победительницей турниров «Больших шлемов» в одиночном разряде, а также четырехкратной олимпийской чемпионкой (один раз — в одиночном разряде, три — в парном). Всего за карьеру она завоевала 71 титул на уровне WTA.

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Теннис
Винус Уильямс
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