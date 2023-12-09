Американской теннисистке Крис Эверт второй раз диагностировали рак

Американской теннисистке Крис Эверт во второй раз за два года диагностировали рак.

«Хотела сообщить, что рак вернулся, это диагноз, который я никогда не хотела бы услышать, однако я чувствую, что мне повезло, потому что его диагностировали рано», — сообщила Эверт в соцсети X.

Победительница 18 турниров «Большого шлема» сообщила, что область поражения все та же, что и в первый раз. В январе 2022 года Эверт диагностировали рак яичников.

68-летняя Эверт является 18-кратным победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, также она трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде. По окончании карьеры спортсменка работала комментатором.