Кудерметова уступила Ане Богдан в первом круге турнира в Осаке

Сегодня, 09:13
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Ане Богдан из Румынии в первом круге турнира в Осаке — 2:6, 2:6.
Игра продолжалась 1 час 18 минут.
Кудерметова сделала 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Богдан 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.
В следующем круге румынка встретится с Марией Боузковой из Чехии.
Осака (Япония)
Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ана Богдан (Румыния, Q) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2