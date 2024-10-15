Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:13

Кудерметова уступила Ане Богдан в первом круге турнира в Осаке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Ане Богдан из Румынии в первом круге турнира в Осаке — 2:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 18 минут.

Кудерметова сделала 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Богдан 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

В следующем круге румынка встретится с Марией Боузковой из Чехии.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ана Богдан (Румыния, Q) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку в матче медиалиги
Бьельса ответил на слова Суареса про атмосферу в сборной Уругвая
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Сегодня
Вчера
Неделя