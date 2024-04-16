Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Руане

16 апреля, 23:14
Россиянка Анастасия Павлюченкова победила француженку Алис Роббе в первом круге турнира в Руане (Франция) — 6:2, 6:2.
Матч длился 1 час 7 минут. Павлюченкова за игру сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. У Роббе — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 из 3 реализованных брейк-пойнта.
Павлюченкова во втором круге встретится с Аранчей Рус (Нидерланды).
Руан (Франция)
Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole
Призовой фонд 267 082 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 1) — Алис Роббе (Франция, WC) — 6:2, 6:2