Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Руане

Россиянка Анастасия Павлюченкова победила француженку Алис Роббе в первом круге турнира в Руане (Франция) — 6:2, 6:2. Матч длился 1 час 7 минут. Павлюченкова за игру сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. У Роббе — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 из 3 реализованных брейк-пойнта. Павлюченкова во втором круге встретится с Аранчей Рус (Нидерланды). Руан (Франция) Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole Призовой фонд 267 082 долларов Закрытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Анастасия Павлюченкова (Россия, 1) — Алис Роббе (Франция, WC) — 6:2, 6:2