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27 марта, 09:30

Павлюченкова — о том, что никогда не была в топ-10: «Это странно»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Олимпийская чемпионка, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» назвала свои цели на текущий сезон.

— В прошлом году грунтовый сезон у вас, к сожалению, не сложился. С другой стороны, вам не надо защищать рейтинговые очки.

— У меня нет давления из-за защиты рейтинговых очков. Это не мой первый приоритет. Для меня важнее сыграть еще один четвертьфинал, попробовать побороться за финал «Шлема». То есть я не против быть в топ-10, но удачное выступление на крупных турнирах важнее.

В прошлом году у меня тоже не особо «горели» очки. Но после довольно успешного начала сезона, когда я достаточно высоко шла в чемпионской гонке, меня переклинило. Думала, что надо продолжать играть с такой же интенсивность, и это привело к не очень хорошим последствиям. В этом году постараюсь по-другому к этому отнестись.

— Вы одна из самых титулованных российских теннисисток в истории, но при этом никогда не были в топ-10. Обидно?

— Обидно не совсем точное слово. Это, скорее, странно: 2021 год я закончила на 11-й строчке, хотя сыграла в финале турнира «Большого шлема», была успешна еще на ряде крупных турниров. Я анализировала этот момент, и все, кто сыграл финал ТБШ, попадали в топ-10. Возьмем тех же Каролину Мухову и Даниэль Коллинз. Может быть, мне не судьба попасть в десятку. Не знаю. Надо просто стараться делать все на максимум от своих возможностей.

Мой девиз, когда я вернулась после тяжелой травмы колена и практически пропустила сезон-2022, звучал так: надо играть и тренироваться, чтобы в конце карьеры я сказала, что сделала все, что могла. И мне не о чем жалеть.

Анастасия Павлюченкова и&nbsp;Мирра Андреева.«Я фанат Мирры, и речь не только про теннис». Откровенное интервью Павлюченковой

Анастасия Павлюченкова
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