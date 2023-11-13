Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» рассказала, что не согласилась со словами Дарьи Касаткиной, которая в своем влоге пожаловалась на тяжелый график в женском туре.

- Согласна ли ты с криком души Даши Касаткиной, которая сказала, что с точки зрения жизненной логистики хуже тенниса спорта нет?

— Когда мне было столько же лет, сколько ей, и я ездила по турнирам нон-стоп с января по ноябрь, то это было, конечно, тяжело. Но при всей моей любви к Даше я не совсем с ней согласна. Потому что нас силком никто не заставляет ничего делать. Если ты устал и не хочешь играть, то можешь взять паузу и этого не делать.

Возьмем мою сегодняшнюю ситуацию, когда я сидела без игр. Сидела, когда хотела, но не могла поехать на турнир, так как не было возможности. Когда я услышала, что говорит Даша, мне хотелось сказать: «Даш, давай поменяемся местами. Я с удовольствием поеду и сыграю в Чжухае или еще где-то». Конечно, всем сложно, но как-то нечестно получается: вроде хочу все сыграть, но устаю. Логика такая себе здесь. Надеюсь, что после этого интервью она меня не заблочит в Whatsapp. Но я не на сто процентов с ней в этом согласна.

— Вы не общались на эту тему с ней?

— Нет. Я с Дашей разговаривала в Пекине до первого матча. Настрой у нее, конечно, был не очень. Примерно как во влоге, когда она сказала все это. Было видно, что она физически и морально устала. Говорила: «Настя, я больше не могу». Я в принципе ее понимаю, но повторюсь, что в этом году была готова поменяться с ней местами, — сказала Павлюченкова «СЭ».