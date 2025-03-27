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27 марта, 09:15

Анастасия Павлюченкова рассказала, что у нее есть разряд в шахматах

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Олимпийская чемпионка, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» отметила, что хорошо играет в шахматы.

— В ваших соцсетях есть видео, где вы играете в шахматы в Абу-Даби. Любите эту игру?

— Да, я неплохо играю в шахматы. Все началось с самого детства, папа научил меня азам, мы провели с ним много партий. У меня даже был разряд по шахматам. Когда еще скорости в теннисе были не такими высокими, как сейчас, папа говорил, что эти виды спорта похожи, и мне надо обязательно понимать шахматы. Сейчас мой молодой человек хорошо играет в шахматы, что тоже большая удача.

— Часто зарубаетесь с ним?

— Мне лень играть слишком часто. Та партия (которая попала на видео в Абу-Даби) длилась 40 минут и требовала максимальной концентрации. А вечером у меня еще был матч. Так что мне тяжело играть в шахматы во время турниров. Лучше в свободное время.

Вообще мы любим настольные игры. Также играем в нарды и карты. Недавно на один из турниров приезжала моя мама, и мы втроем играли в преферанс. Было так азартно, что мелькнула мысль: в следующий раз надо сыграть с ними на деньги. (Смеется.)

— А следите за шахматным миром? Знаете кого-то из ведущих гроссмейстеров?

— Нет, не слежу. Больше люблю активные виды спорта. Хотя недавно я делала небольшой ресерч и обнаружила, что наши шахматисты давно не становились чемпионами мира. Меня это немного удивило, думала, что мы до сих пор на лидирующих позициях. Еще удивилась, что первый номер рейтинга из Норвегии. Не знала, что у них есть шахматные традиции.

— Да, Магнус Карлсен — живая легенда шахмат, уникум.

— Надо будет ознакомиться с его биографией.

Анастасия Павлюченкова и&nbsp;Мирра Андреева.«Я фанат Мирры, и речь не только про теннис». Откровенное интервью Павлюченковой

Анастасия Павлюченкова
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