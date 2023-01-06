Сегодня, 20:35
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о подготовке к первому официальному турниру за восемь месяцев.
«Лицо после тренировки. На следующей неделе начинаю в Аделаиде!» — написала Павлюченкова в своих соцсетях.
В мае 2022 года Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы колена.
В декабре россиянка вернулась в тур, приняв участие в командном выставочном турнире. Павлюченкова выступала в паре с австрийским теннисистом Домиником Тимом и их команда одержала победу в турнире.
Теннисистка заявилась на турнир категории WTA-500 в Аделаиде, который пройдет с 9 по 14 января.