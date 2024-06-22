Потапова не смогла выйти в финал турнира в Бирмингеме

Россиянка Анастасия Потапова проиграла австралийке Айле Томлянович в полуфинале турнира в Бирмингеме (Великобритания) — 6:7 (5:7), 4:6.

Матч длился 1 час 32 минуты. Потапова сделала за игру 8 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 1 попытки. У Томлянович — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Томлянович вышла в финал и встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Айла Томлянович (Австралия) — Анастасия Потапова (Россия, 7) — 7:6 (7:5), 6:4