Потапова не смогла выйти в финал турнира в Бирмингеме

Сегодня, 16:25
Россиянка Анастасия Потапова проиграла австралийке Айле Томлянович в полуфинале турнира в Бирмингеме (Великобритания) — 6:7 (5:7), 4:6.
Матч длился 1 час 32 минуты. Потапова сделала за игру 8 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 1 попытки. У Томлянович — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 из 7 реализованных брейк-пойнтов.
Томлянович вышла в финал и встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Айла Томлянович (Австралия) — Анастасия Потапова (Россия, 7) — 7:6 (7:5), 6:4