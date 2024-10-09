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9 октября, 14:56

Потапова снялась с матча против Пегулы во втором круге турнира в Ухани

Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла продолжить матч второго круга на турнире WTA 1000 в Ухане против американки Джессики Пегулы.

Потапова снялась при счете 6:2, 2:0 в пользу ее соперницы.

Игра продлилась 38 минут. За это время Потапова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух возможных. У американки ни одного эйса и двойной ошибки, а также пять реализованных брейков из шести заработанных.

В третьем круге «тысячника» Пегула сыграет с Ван Синьюй (Китай).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 2) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 2:0 отказ 2-го игрока

Анастасия Потапова
Джессика Пегула

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