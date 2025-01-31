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Сегодня, 21:01

Потапова в трех сетах проиграла Муховой в четвертьфинале турнира в Линце

Ана Горшкова
Корреспондент
Анастасия Потапова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла чешке Каролине Муховой в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Девушки провели на корте 2 часа 11 минут.

33-я ракетка мира Потапова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнта из 12. На счету 19-й ракетки мира Муховой 9 эйсов, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Счет в личных встречах стал 4-1 в пользу Муховой. В полуфинале чешская спортсменка сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова — Петра Мартич.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Мухова (Чехия, 1, WC) — Анастасия Потапова (Россия, 6) — 6:3, 3:6, 6:3

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Теннис
Анастасия Потапова
Каролина Мухова
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