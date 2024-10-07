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Сегодня, 13:27

Потапова вышла во второй круг турнира в Ухане

Руслан Минаев
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Россиянка Анастасия Потапова победила американку Кэти Волынец в первом круге турнира в Ухане — 5:7, 6:3, 7:5.

Матч длился 1 час 43 минуты. Потапова сделала за игру 1 эйс, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 10 из 15 брейк-пойнтов. У Волынец — 2 эйса и 9 реализованных брейк-пойнтов из 21.

Соперницей Потаповой во втором круге станет американка Джессика Пегула.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Кэти Волынец (США, WC) — 5:7, 6:3, 7:5

Анастасия Потапова

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