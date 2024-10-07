Потапова вышла во второй круг турнира в Ухане

Россиянка Анастасия Потапова победила американку Кэти Волынец в первом круге турнира в Ухане — 5:7, 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 43 минуты. Потапова сделала за игру 1 эйс, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 10 из 15 брейк-пойнтов. У Волынец — 2 эйса и 9 реализованных брейк-пойнтов из 21. Соперницей Потаповой во втором круге станет американка Джессика Пегула. Ухань (Китай) Турнир WTA Wuhan Open Призовой фонд 3 211 715 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Анастасия Потапова (Россия) — Кэти Волынец (США, WC) — 5:7, 6:3, 7:5