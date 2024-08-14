Потапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она переиграла француженку Клару Бюрель — 6:4, 2:6, 6:1.

Матч продолжался 1 час 45 минут. 23-летняя россиянка 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Следующей соперницей россиянки будет итальянка Ясмин Паолини.

В другом матче польская теннисистка Магда Линетт победила британку Кэти Бултер — 2:6, 6:0, 7:5. В следующем круга она сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова — Ван Синьюй.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Клара Бюрель (Франция) — 6:4, 2:6, 6:1

Магда Линетт (Польша) — Кэти Бултер (Великобритания) — 2:6, 6:0, 7:5

Элина Свитолина (Украина) — Ван Яфань (Китай, Q) — 5:7, 6:3, 6:2