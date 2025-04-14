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14 апреля, 22:21

Потапова вышла во второй круг турнира в Штутгарте и сыграет против Соболенко

Алина Савинова
Анастасия Потапова.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Анастасия Потапова победила датчанку Клару Таусон на старте турнира в Штутгарте — 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.

Спортсменки провели на корте 2 часа 41 минуту. Россиянка 5 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Таусон 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-понтов из 9.

Во втором раунде Потапова сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Клара Таусон (Дания) — 2:6, 7:6 (10:8), 6:3

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Теннис
Анастасия Потапова
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