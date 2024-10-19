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19 октября, 23:29

Анастасия Потапова объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы

Анастасия Потапова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила о досрочном завершении сезона из-за травмы голеностопа.

«Для начала хочется сказать, что мой сезон официально закончен. Это был потрясающий год, он меня многому научил. Конечно, хотелось бы закончить на более веселой ноте, но, к сожалению, мой голеностоп подвел меня не в самый подходящий момент», — написала Потапова в своем Telegram-канале.

В своем последнем матче Потапова уступила американке Джессике Пегуле во втором круге турнира WTA 1000 в Ухане. Россиянка отказалась от продолжения встречи в начале второго сета.

Потапова занимает 37-е место в мировом рейтинге.

Анастасия Потапова

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