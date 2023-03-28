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Сегодня, 08:52

Потапова о победе над Циньвэнь: «Сегодня был совсем другой матч, потому что я была в защите»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала победу над Чжэн Циньвэнь из Китая в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами.

«Сегодня был совсем другой матч, потому что я была в защите, — приводит слова Потаповой сайт WTA. — Она бьет сильнее меня, и я видела, как ей тяжело, когда я возвращала ей все мячи».

Также 21-летняя спортсменка с нетерпением ждет матча-реванша с Джессикой Пегулой в четвертьфинале в Майами. В Индиан-Уэллсе Потапова вела со счетом 3:1 в третьем сете, после чего Пегула вернулась и одержала победу со счетом 3:6, 6:4, 7:5.

«Я была очень близка к этой победе, но в тот день она была лучше. С тех пор я поработала над некоторыми моментами, и я очень надеюсь, что это сработает», — сказала Потапова.

Матч между Потаповой и Пегулой пройдет в ночь на 29 марта.

Источник: WTA
Теннис
Анастасия Потапова
Джессика Пегула
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