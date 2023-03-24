Потапова о предупреждении от WTA за выход в футболке «Спартака»: «В этом не было злого умысла»

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала то, что получила предупреждение от WTA за выход в футболке «Спартака».

«В этой футболке не было никаких политических заявлении. Я просто очень люблю «Спартак» с десяти лет. Мой отец построил часть стадиона для этой команды, так что эта команда является частью нашей семьи. Мы с ними хорошие друзья. Я была очень удивлена, потому что в этом не было никакого злого умысла», — приводит слова Потаповой Daily Mail.

Также 21-летняя россиянка высказалась о том, что украинка Марта Костюк (6:1, 6:3) не стала жать ей руку после матча второго круга турнира в Майами.

«Я ожидала этого. Очевидно, это ее выбор. Я воспринимаю это так: я здесь, чтобы играть в теннис, чтобы забыть о других вещах», — сказала Потапова.

Потапова встретится с американкой Кори Гауфф в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами.