Потапова вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв китаянку Ван Сиюй

Российская теннисистка Анастасия Потапова победила представительницу Китая Ван Сиюй в матче первого круга турнира в Риме — 6:1, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 31 минуту. На счету россиянки 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Ее соперница оформила 2 эйса, допустила 5 двойных и реализовала 1 брейк из 5.

В следующем круге Потапова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Ван Сиюй (Китай) — 6:1, 7:5