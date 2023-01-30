Сегодня, 17:42
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Лионе.
На старте соревнований она в трех сетах победила представительницу Испании Марину Бассольс Риберу — 4:6, 6:1, 6:2.
Следующая соперница россиянки определится в паре Ана Богдан (Румыния) — Клара Бюрель (Франция).
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, 5) — Марина Бассольс Рибера (Испания, Q) — 4:6, 6:1, 6:2