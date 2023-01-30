Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Лионе

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Лионе. На старте соревнований она в трех сетах победила представительницу Испании Марину Бассольс Риберу — 4:6, 6:1, 6:2. Следующая соперница россиянки определится в паре Ана Богдан (Румыния) — Клара Бюрель (Франция). Лион (Франция) Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon Призовой фонд 259 303 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Анастасия Потапова (Россия, 5) — Марина Бассольс Рибера (Испания, Q) — 4:6, 6:1, 6:2