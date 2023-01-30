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Сегодня, 17:42

Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Лионе

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Лионе.

На старте соревнований она в трех сетах победила представительницу Испании Марину Бассольс Риберу — 4:6, 6:1, 6:2.

Следующая соперница россиянки определится в паре Ана Богдан (Румыния) — Клара Бюрель (Франция).

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 5) — Марина Бассольс Рибера (Испания, Q) — 4:6, 6:1, 6:2

Анастасия Потапова
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