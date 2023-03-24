Потапова: «Могу только молиться, что россиянам дадут сыграть на Уимблдоне»

Теннисистка Анастасия Потапова высказалась о возможном допуске российских спортсменов на Уимблдон.

«Хотелось бы мне сыграть на Уимблдоне? Конечно, я мечтаю об этом, потому что это одна из моих любимых частей сезона. Я могу только молиться и надеяться на это. Если мы сможем выступить там, я буду очень счастлива», — приводит слова Потаповой Daily Mail.

Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) до сих пор не приняла окончательного решения о допуске россиян и белорусов к турниру.

В своем первом матче на турнире в Майами Потапова обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3. Россиянка встретится с американкой Кори Гауфф в следующей стадии соревнования.