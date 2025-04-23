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Сегодня, 14:26

Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Мадриде

Сергей Ярошенко
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила латвийке Анастасии Севастовой в первом круге турнира в Мадриде — 4:6, 5:7.

Встреча продлилась 2 часа 9 минут.

На счету Павлюченковой 4 подачи навылет, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта из 7. Севастова сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 16.

Во втором круге 35-летняя Севастова встретится со своей соотечественницей 18-й ракетой мира Еленой Остапенко.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Севастова (Латвия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 7:5

15
Теннис
Анастасия Павлюченкова
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