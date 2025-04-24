Севастова выбила Остапенко с турнира в Мадриде и сыграет против Шнайдер

Сегодня, 18:50
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова обыграла свою соотечественницу Елену Остапенко во втором круге турнира в Мадриде — 7:6 (7:2), 6:2.
Матч продолжался 1 час 32 минуты.
В третьем раунде «тысячника» в столице Испании Севастова встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая ранее победила американку Кэти Волынец (6:1, 6:2).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Севастова (Латвия) — Елена Остапенко (Латвия, 23) — 7:6 (7:2), 6:2