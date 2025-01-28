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Сегодня, 20:11

Захарова выбыла в первом круге турнира в Линце

Руслан Минаев
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Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла белоруске Александре Соснович в первом круге турнира в Линце — 3:6, 6:7 (3:7).

Матч длился 1 час 55 минут. Захарова сделала за игру 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. У Соснович — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Белоруска во втором круге встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Анастасия Захарова (Россия, Q) — 6:3, 7:6 (7:3)

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