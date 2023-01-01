Андрееску обыграла Мугурусу в первом круге турнира в Аделаиде

Сегодня, 13:03
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в первом круге турнира в Аделаиде обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 0:6, 7:6 (7:3), 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету канадки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге Андрееску встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Вероника Кудерметова (Россия).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Бьянка Андрееску (Канада) — Гарбинье Мугуруса (Испания, WC) — 0:6, 7:6 (7:3), 6:1
Кайя Канепи (Эстония) — Александра Соснович (Белоруссия) — 4:6, 6:1, 6:4